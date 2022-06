Parecer do Sporting sobre títulos nacionais admitido à discussão na AG da FPF

António Barroso (com Lusa)

Sporting reclama mais campeonatos, ao contrário dos pareceres solicitados pela Federação Portuguesa de Futebol.

O JOGO apurou que o parecer do Sporting relativo ao número de títulos nacionais de futebol foi admitido para debate e votação na Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no próximo dia 29 de junho.

A pedido dos delegados Miguel Maria Nogueira Leite e Francisco Salgado Zenha, o parecer do prof. Ramada Curto e do dr. Bernardo Pinto da Cruz vai ser submetido à decisão da reunião magna. O Sporting havia anunciado esta intenção - a solicitação - durante o fim de semana.

O Sporting considera que o Campeonato de Portugal deve ser contabilizado como título de campeão nacional. Os delegados deste órgão social federativo já foram convocados para a reunião magna, que iria debater dois pareceres sobre a recontagem dos títulos de campeão nacional.

Um dos pareceres defende que os vencedores do Campeonato de Portugal, entre 1921/22 e 1938/39, e do Campeonato da Liga, disputada em simultâneo, a título experimental, entre 1935 e 1938, sejam declarados campeões nacionais.

Outro identifica o Campeonato de Portugal como antecessor da Taça de Portugal, que começou a ser disputada em 1939, e o Campeonato da Liga como correspondente do campeonato nacional.

Os "leões", que venceram o Campeonato de Portugal em 1922/23, 1933/34, 1935/36 e 1937/38, defendem o reconhecimento destes títulos como de campeão nacional, tendo feito chegar o parecer de Diogo Ramada Curto e Bernardo Pinto da Cruz à Mesa da AG da FPF, que foi incluído para a discussão no dia 29.

Esta competição foi ainda vencida quatro vezes pelo FC Porto (1921/22, 1924,25, 1931/32 2 1936/37), três pelo Benfica (1929/30, 1930/31 e 1934/35) e pelo Belenenses (1926/27, 1928/29 e 1932/33) e uma pelo Olhanense (1923/24), pelo Marítimo (1925/26) e pelo Carcavelinhos (1927/28).

Já o Campeonato da Liga, ou Liga Experimental, foi vencido três vezes pelo Benfica (1935/36, 1936/37 e 1937/38), depois da conquista do FC Porto no ano de estreia (1934/35).

Em 19 de janeiro de 2019, o assunto foi debatido na Assembleia da República (AR), tendo os vários grupos parlamentares considerado que o reconhecimento das edições do Campeonato de Portugal realizadas entre 1922 e 1938 é matéria, dada a sua especificidade, da competência da FPF.

O tema foi levado a debate na sessão plenária na AR sob a forma de uma petição liderada por Alexandre Silva Almeida, com 4.470 subscritores, que pretendia ver reconhecidos como títulos de campeão nacional as 17 edições do Campeonato de Portugal.

(Atualizada às 23h15)