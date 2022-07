Palhinha troca Sporting pelo Fulham: os valores e a percentagem de uma futura venda

João Palhinha é reforço do Fulham

Redação com Lusa

Emblema leonino recebe 20 milhões de euros, aos quais se podem juntar mais dois por objetivos, e reserva 10 por cento da mais-valia de uma eventual futura venda.

A transferência do futebolista internacional português João Palhinha para o Fulham vai valer ao Sporting pelo menos 20 milhões de euros, informou esta segunda-feira o clube português, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os "leões" dão conta do acordo com o emblema londrino, da Premier League, para a venda do médio de 26 anos, a titulo definitivo.

"Em contrapartida da transferência, a Sporting SAD terá direito a receber o montante de 22 milhões de euros, dois quais 20 milhões fixos e até dois milhões de valor máximo variável em função de objetivos", detalhou a sociedade "leonina", acrescentando ter acordado receber 10 por cento da mais-valia de uma eventual futura venda.

Palhinha assinou um contrato válido por cinco temporadas com o Fulham, com opção por mais um, naquela que vai ser a sua primeira experiência fora do futebol português, depois de ter estado sempre ligado ao Sporting desde a formação, embora tenha somado alguns empréstimos a outros emblemas da I Liga.

Palhinha esteve em destaque nos últimos dois anos na equipa de Rúben Amorim, mas antes chegou a representar Sporting de Braga, Moreirense e Belenenses, sempre cedido pelo emblema de Alvalade.

As boas exibições do médio defensivo valeram a chamada à seleção nacional, tendo estado presente na fase final do Euro2020. Ao todo, Palhinha leva 14 jogos e dois golos por Portugal.

Palhinha e Marco Silva já se cruzaram no passado, no Sporting, em 2014/15, mas, nessa temporada, o médio foi sempre utilizado na equipa B dos "leões".

Em Londres, o internacional luso vai encontrar Ivan Cavaleiro, embora ainda não seja certa a continuidade do extremo no clube.

Na última época, já com Marco Silva no comando, o Fulham assegurou o regresso à Premier League e conquistou mesmo o Championship.