Palhinha iminente nos Wolves por 20 milhões, Matheus Nunes também na agenda

Médio dos leões deverá ser vendido por 20 milhões de euros e mais cinco por objetivos. Matheus Nunes também está na agenda do emblema inglês, mas para resgatar o atleta luso-brasileiro o Wolverhampton terá de abrir os cordões à bolsa e pagar cerca de 40 milhões aos leões.

Palhinha está a um pequeno passo de se tornar jogador do Wolverhampton. O clube inglês está em conversações com o Sporting para garantir o médio, a troco de 20 milhões de euros, sendo provável que na operação entrem mais cinco milhões por objetivos.

Há muito que o emblema inglês segue o internacional português, cujo contrato com o Sporting termina em 2026. Palhinha está ainda blindado com uma cláusula de 60 milhões, mas, naturalmente, o valor de mercado do jogador é inferior.

O camisola 6 de Alvalade voltou a exibir-se em bom nível na parte final da temporada, o que lhe valeu a presença na convocatória de Fernando Santos para os quatro desafios da Liga das Nações. A entrada de Palhinha estará intimamente ligada à saída de Rúben Neves, também internacional português que ainda ontem participou no embate contra a Chéquia, que Portugal venceu por 2-0.

Os Wolves, tudo indica, vão ficar sem o seu médio-defensivo de referência e Bruno Lage definiu como prioridade a aquisição do sportinguista para substituí-lo.

Em cima da mesa do clube inglês está igualmente Matheus Nunes, embora este negócio tenha contornos mais complicados pois o jogador luso-brasileiro tem um valor de mercado superior ao do companheiro de equipa. O interesse e vontade de contar com o médio é real, há conversas nesse sentido, mas Matheus Nunes nunca sairá de Alvalade por menos de 40 milhões de euros. Ou seja, para reeditar o meio-campo do Sporting o emblema inglês terá de depositar nos cofres leoninos cerca de 60 milhões de euros.

Ora a confirmar-se a saída de ambos o Sporting terá naturalmente de ir ao mercado, pois se Ugarte está preparado para assumir um lugar de destaque no onze - foi testado na última temporada e respondeu sempre bem -, Morita não tem o período de preparação do uruguaio, o que pode obrigar a novo investimento no miolo.

Já se mostrou no Molineux

Cada vez mais perto de dar um novo rumo à carreira e mudar-se para Inglaterra, neste caso para o Wolverhampton, João Palhinha já sabe o que é jogar no Molineux, estádio da equipa comandada por Bruno Lage. Ainda ao serviço do Braga, o médio foi titular - cumpriu os 90" e viu um amarelo - no triunfo por 1-0 (golo de Ricardo Horta) dos arsenalistas em 2019, então para a fase de grupos da Liga Europa. No Minho voltou a disputar o jogo completo, no 3-3 com os Wolves.