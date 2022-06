Palhinha "encaixaria como uma luva" nos Wolves e Matheus Nunes "nem tem discussão"

Ivan Cavaleiro está há seis épocas em Inglaterra e conhece bem a Premier League. "Se se confirmar, trata-se de uma grande contratação para os Wolves". Sobre Matheus Nunes diz que nem há "discussão".

João Palhinha vai deixar o Sporting neste defeso e iniciar uma aventura em Inglaterra, estando o Wolverhampton na primeira linha para contratar o médio leonino. Os leões vão encaixar 20 milhões de euros com a transferência do camisola 6, podendo ainda adicionar mais cinco milhões em bónus.

Palhinha prepara-se para a sua primeira aventura no estrangeiro e Ivan Cavaleiro, antigo jogador do Benfica, atualmente no Fulham, abre-lhe as portas. Aliás, Cavaleiro jogou três temporadas nos Wolves antes de seguir para o Fulham, que regressou na última época à Premier League pela mão do treinador português Marco Silva.