Pacto com Fernando Santos faz Matheus Nunes dar nega a Tite

Matheus Nunes, jogador do Sporting

Selecionador deu garantia a Matheus Nunes de uma chamada em breve e este aguarda a convocatória.

Há mais dez anos em Portugal, está cada vez mais perto o momento de Matheus Nunes se tornar internacional pelo país que o acolheu desde a sua infância. O médio chegou a ser chamado pelo Brasil no fim de agosto, mas uma conversa com Fernando Santos levou a que tomasse uma decisão definitiva, escolhendo Portugal.

Na sexta-feira saíram os convocados de Tite para os compromissos de outubro do Brasil, mas o nome de Matheus Nunes já não constou da lista que foi tornada pública e o técnico não abordou a questão na conferência de Imprensa em que revelou os nomes dos jogadores selecionados.

É que embora ainda não tenha saído a convocatória de Portugal, o que só acontecerá no final da próxima semana, Matheus Nunes tem a palavra de Santos de que será opção muito em breve. "Foi uma escolha do jogador", limitou-se a dizer Amorim após o triunfo sobre o Marítimo, levantando a ponta do véu.

Há um mês foi convocado pelo Brasil, mas recusou, em conjunto com o clube leonino, por não ter a vacinação completa e precisar de fazer quarentena no regresso

Na última convocatória, Fernando Santos já tinha deixado a porta aberta à chamada de Matheus Nunes: "Na próxima convocatória falamos. Está apto para ser chamado e já o observámos no ano passado. Se estava agora na lista de 40, estava seguramente. Faz parte das observações da Seleção Nacional. Não discrimino ninguém." Entretanto o processo de chamada e uma conversa "sedutora" precipitaram-se dada a possibilidade de atuar pelo Brasil.