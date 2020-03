Os três jogadores do Braga que Rúben Amorim gostava de ter no Sporting

Amorim quer Paulinho, Sequeira e Esgaio, mas sabe que o Braga não abre mão de todos.

Paulinho, Sequeira e Esgaio: eis os três jogadores do Braga que Rúben Amorim, técnico que esta semana trocou o Minho por Alvalade, gostaria de ver no Sporting versão 2020/21, sabe O JOGO. Avançado, lateral-esquerdo e lateral-direito, respetivamente, eram peças fundamentais no 3x4x3 que o treinador utilizou com sucesso nos arsenalistas e que lhe permitiu, por exemplo, vencer todos os "grandes" (inclusive fora, no Dragão e na Luz), conquistando nesse período uma Taça da Liga. Mas o interesse, partilhado com a cúpula liderada por Frederico Varandas, está para já longe de poder ser uma megaoperação, até porque António Salvador, presidente dos bracarenses, dificilmente abrirá mão de todos eles; a abrir de um, no máximo dois, será sempre por verbas altas.

Isolando caso a caso e começando pelo do artilheiro, em janeiro, e perante os contactos que o mercado trouxe até Braga, a SAD garantiu a quem a abordou que não falaria pelo seu ativo, contratado em 2017 ao Gil Vicente, por menos de 15 milhões de euros. Para lá de ter contrato até 2023 e uma cláusula de 30M€, Paulinho, apurou o nosso jornal, está a atrair mercados que o próprio considera muito mais atrativos que o português. O camisola 20 do Braga já está na mira dos verdes e brancos desde o último defeso, ainda que nunca tenha existido qualquer abordagem oficial por ele.

Passamos para Sequeira, lateral-esquerdo de corredor inteiro - tal como Esgaio - que no início da época prolongou o seu vínculo com o Braga até 2022. Ao que foi possível perceber, o Braga nunca pedirá menos de 8 a 10 milhões pelo futebolista contratado ao Nacional. O valor de Sequeira assemelha-se ao de Esgaio, ala direito que em 2017 rumou ao Minho no negócio de Battaglia, mas não sem o Sporting salvaguardar 20% dos seus direitos (o Braga tem 80%). Não sendo nenhum destes três nomes uma prioridade, Amorim reconhece Paulinho como o alvo mais difícil de obter, mas também sabe que ter Sequeira e Esgaio, homens de confiança, o deixaria satisfeito.

Ataque... e defesa

O Sporting prometeu ao seu novo treinador que o próximo plantel - e mesmo havendo uma forte aposta na formação - terá reforços de nomeada, futebolistas que Rúben conheça de gingeira, que sejam "batidos" no contexto nacional ou que pelo menos apresentem currículo em competições internacionais, preferencialmente na Europa. O Sporting está, por isso, disposto a investir forte numa mão cheia destes diamantes, existindo neste momento uma verba totalmente direcionada para o reforço do plantel.

Só que do outro lado - o do Braga - também existe um clube em franco crescimento, que se quer aproximar dos chamados "grandes" e que financeiramente está completamente estável e com capacidade para resistir... e investir. É verdade que perdeu precisamente Rúben Amorim para um concorrente direto neste campeonato, mas só porque o Sporting bateu a cláusula de 10 milhões: cinco deles já entraram nos cofres da SAD.