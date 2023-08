Oficial: Sotiris regressa à Grécia por empréstimo do Sporting

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Vai regressar à Grécia para representar o Olympiacos, rival do Panathinaikos, onde se formou.

Agora é oficial: Sotiris está de regresso à Grécia. O médio do Sporting vai continuar a carreira ao serviço do Olympiacos, num quadro de empréstimo com opção de compra de quatro milhões de euros.

O jogador de 21 anos foi contratado pela SAD leonina na última temporada, mas nunca se conseguiu impor como primeira opção de Rúben Amorim. Participou em apenas 14 jogos.

Sotiris, recorde-se, deu nas vistas, antes de chegar a Portugal, ao serviço do Panathinaikos, grande rival do Olympiacos.