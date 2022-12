Levar Pedro Porro em janeiro? Sporting já definiu preço mínimo

Tottenham acelera conversas e Sporting tem fasquia para negociar

Pedro Porro é um dos principais destaques dos últimos meses do Sporting e é, nesta fase, o alvo mais apetecível para outros emblemas no mercado de janeiro. No entanto, ao que O JOGO pôde saber, a SAD rejeita saldos pelo atleta, colocando a fasquia mínima para negociar nos 35 milhões de euros.

Tal como O JOGO noticiou na edição de 11 de dezembro, o Tottenham é o clube mais atento, tendo recolhido dados de antigos olheiros do Man. City para certificar-se de que as lesões musculares do ala não preocupam um futuro investimento.