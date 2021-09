Fernando Meira, representante do jogador, admite que este evidenciou alguma ansiedade quando se mudou para o Sporting, mas lembra que esse período já pertence ao passado e que agora pensa em faturar e fazer assistências

Paulinho é a principal referência do ataque do Sporting, mas nem por isso coloca a fasquia muito alta. Em declarações à Sport TV, o empresário do ponta de lança leonino, Fernando Meira, garante que o jogador chegará aos 10/15 golos. Nesta altura, Paulinho soma apenas dois golos em oito partidas.

"O Paulinho deverá chegar aos 10/15 golos sem grande dificuldade. Aliás, já há uma aposta entre nós nesse sentido", comentou, convicto de que o jogador que representa irá fazer "uma época brilhante". "O Sporting é a equipa portuguesa que melhor conhecimento tem do seu próprio sistema tático. Os jogadores sabem exatamente o que têm de fazer. É um Sporting a jogar quase de olhos fechados", elogiou Meira.

O antigo jogador entende que o "sistema e as ideias de Amorim estão muito bem entrosadas no grupo e os jogadores que entram já sabem perfeitamente o que têm de fazer".

Naturalmente, um dos objetivos de Paulinho é regressar rapidamente às convocatórias de Fernando Santos. "Não tenho dúvidas nenhumas de que estará na Seleção. O Paulinho é claramente um jogador de seleção", reforçou, admitindo que na época passada, quando chegou a Alvalade sentiu "alguma ansiedade depois de chegar a um clube grande".

No entanto, garantiu que o avançado nunca esteve "obcecado com o facto de não marcar golos". "Sabe perfeitamente que o plano coletivo está à frente do plano individual e isso é o mais importante. Isso é sempre a primeira preocupação do Paulinho. Depois, no plano individual, quer fazer golos, assistências, quer ser o melhor marcador, quer estar presente nas convocatórias da Seleção", finalizou.