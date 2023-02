Sporting aborda litígio por Pepe e visa Sérgio Conceição: "A força das reincidências..."

Miguel Braga, diretor de comunicação dos leões, abordou a questão da dívida de Pepe entre o FC Porto e o Marítimo, para além da expulsão de Sérgio Conceição na última jornada da Liga Bwin, na Madeira

A expulsão de Sérgio Conceição no encontro com o Marítimo, mereceu o comentário de Miguel Braga, diretor de comunicação do Sporting. O responsável leonino destacou a reincidência do treinador do FC Porto.

"Na primeira jornada da segunda volta, e no jogo que colocou frente a frente FC Porto e Marítimo, Sérgio Conceição foi novamente expulso. Escrevo novamente porque foi a 22.ª expulsão da carreira do treinador, a 12.ª desde que defende os azuis e brancos. É a chamada força das reincidências...", atirou.

Ainda no editorial do jornal Sporting, o responsável pela comunicação do clube leonino abordou o diferendo entre dragões e maritimistas por Pepe. O FC Porto chegou a acordo com o Marítimo para o pagamento de uma dívida de um milhão e 50 mil euros, ainda a propósito da transferência de Pepe para o Real Madrid, em 2007. A notícia, avançada por O JOGO, foi tornada pública no dia do encontro entre as duas formações, o que motivou as críticas e a reação de Miguel Braga.

"É uma expressão com mais de 2000 anos e que, de uma maneira ou outra, a grande maioria das pessoas já ouviu: 'À mulher de César não basta ser séria, tem de parecer séria"' (...) Independentemente da origem, a expressão viveu até aos dias de hoje, salvaguardando que o ser e o parecer devem, em último caso, estar alinhados em nome da ética e da moral. Numa indústria que tem tanta importância para o país, mas que infelizmente tem casos judiciais que perduram no tempo e outros com finais prescritos, aconselharia a prudência em não ser tão voluntarioso na data em questão. Faria assim tanta diferença que a dívida fosse liquidada passadas umas semanas ou que o tivesse sido há um mês?", questionou.

O central jogou nos Barreiros entre 2001 e 2004 e o clube insular entendia ter direitos a receber. Pela sucessiva falta de acordo - até agora - o processo arrastou-se por vários anos nas vias judiciais e, depois de ter perdido o recurso no Tribunal da Relação de Lisboa - confirmou a decisão do Juízo Central Cível do Funchal - o FC Porto optou pela resolução amigável.

O FC Porto venceu o Marítimo por 2-0, na quarta-feira, em jogo da 18.ª jornada da Liga Bwin.