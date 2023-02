Litígio entre Marítimo e FC Porto a propósito de Pepe já está resolvido

Pepe, central do FC Porto

Em causa uma dívida de um milhão e 50 mil euros a propósito da transferência do central para o Real Madrid.

O FC Porto chegou a acordo com o Marítimo para o pagamento de uma dívida de um milhão e 50 mil euros, ainda a propósito da transferência de Pepe para o Real Madrid, em 2007.

O central jogou nos Barreiros entre 2001 e 2004 e o clube insular entendia ter direitos a receber. Pela sucessiva falta de acordo - até agora - o processo arrastou-se por vários anos nas vias judiciais e, depois de ter perdido o recurso no Tribunal da Relação de Lisboa - confirmou a decisão do Juízo Central Cível do Funchal - o FC Porto optou pela resolução amigável.

Ao que O JOGO apurou junto de responsáveis do clube insular, os dragões terão assumido a vontade de pagar a verba em causa de forma voluntária, havendo também um acordo com os insulares para a liquidação em prestações.

Marítimo e FC Porto, recorde-se, jogam esta quarta-feira a partir das 19h00 para a ronda 18 do campeonato.