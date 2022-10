Nuno Tavares: "Se tinha algum respeito por Rúben Amorim, deixei de o ter"

Declarações de Nuno Tavares, lateral do Marselha, antes do encontro com o Sporting, da quarta ronda da Champions. Lateral recordou episódio com Rúben Amorim no jogo de França.

Numa entrevista recente terá dito que já não pensava em ir ao Mundial? "Penso que o que eu disse é que queria estar mais focado no Marselha. Se estiver bem no clube, o Mundial podia ser uma consequência."

Os problemas com Rúben Amorim no jogo de Marselha: "Ele não quis falar sobre isso, porque não convém. Sabe a coisa que me disse. Como treinador, se tinha algum respeito por ele, deixei de o ter"

Teme que possa uma receção hostil em Alvalade? "É o que menos me preocupa. Não vim a Lisboa para fazer amigos. O mais importante é conseguir os três pontos, independente do que os adeptos façam."

Partilhou o que se passou com os colegas de equipa? "Não partilhei com os meus colegas, apenas com quem tinha de partilhar. Não sei se acharam que eram coisas bonitas, não sou uma pessoa sensível, ao que contrário do que alguém possa pensar. Sou muito frio em algumas situações. A minha motivação é jogar futebol e os que outros falam só entra no coração se eu deixar."