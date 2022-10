Nuno Tavares desiludido: "Muito triste por bocas do banco do Sporting"

Ala esquerdo do Marselha surgiu no Benfica, mas começou a formação no Sporting

Nuno Tavares pegou de estaca no flanco esquerdo do Marselha, clube que representa em 2022/23 por empréstimo do Arsenal, e foi uma das figuras dos franceses no triunfo sobre o Sporting (4-1). No final do encontro, em declarações nas entrevistas rápidas à Eleven Sports, deu conta da desilusão pela forma como foi tratado pelo adversário.

"A época tem-me corrido, tenho feito as coisas bem, é o mais importante. Embora do outro lado houvesse quem não achasse isso. Fico muito triste pelas bocas que recebi do banco do Sporting. Fiquei muito triste pelo carinho pelo Sporting. Espero que para o próximo seja melhor", apontou Nuno Tavares, que embora tendo surgido na equipa principal do Benfica, começou a formação ainda no Sporting (pelo meio passou ainda pela formação do Casa Pia).