"Nuno Santos devia ter músculo mental para aguentar estas situações"

Ainda em causa os incidentes no encontro do Sporting em Vizela, que valeram um jogo de suspensão ao jogador do emblema leonino.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu na quarta-feira Nuno Santos, jogador do Sporting, com um jogo de suspensão após a confusão no final da partida em casa do Vizela, que os leões venceram por 2-0. De acordo com o mapa de castigos, o lateral leonino foi punido por "uso de expressões ou gestos ameaçadores ou reveladores de indignidade", tendo levado "as mãos aos genitais".

Desta forma, o futebolista falha a receção ao Braga, no sábado, em jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga Bwin e, esta quinta-feira, em declarações à Rádio Renascença, António Marques, o presidente da assembleia geral da SAD do Braga, abordou o sucedido em declarações à Rádio Renascença.

"Os jogadores, com ou sem razão, têm de ter responsabilidade e músculo mental para não responderem a qualquer provocação venha ela de onde vier, quer dentro de campo, quer fora de campo", começou por dizer.

"Os adeptos muitas vezes têm a irracionalidade de dizerem insultos vergonhosos, mas um jogador não pode responder. Acho que o Nuno Santos devia estar quieto e parado, ouvir e ter músculo mental para aguentar este tipo de situações", concluiu António Marques.