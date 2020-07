Nuno Mendes agita mercado: lateral do Sporting metido num plano dos diabos

Manchester United seguiu o lateral-esquerdo no último ano e considera-o candidato a reforço para uma posição que o técnico Solskjaer vê como deficitária no plantel dos "red devils".

Lançado para a ribalta da equipa principal após a retoma do campeonato, Nuno Mendes tem dado boa conta de si no corredor esquerdo do 3x4x3 de Rúben Amorim e o seu nome continua a ser insistentemente associado ao nome de grandes clubes europeus.

Não Perca Sporting Sporting pode fechar com dois reforços já esta semana Feddal e Porro terminaram a época ontem e são esperados esta semana em Lisboa para se vincularem aos leões

O mais recente deles foi o Manchester United que, sabe O JOGO, tem acompanhado com atenção a evolução do lateral-esquerdo no último ano. As avaliações positivas a Nuno Mendes levam-no a estar referenciado como possível solução para o reforço de uma posição que Ole Gunnar Solskjaer considera deficitária: o técnico não está satisfeito com a resposta do destro Brandon Williams no lado esquerdo e quer contratar um concorrente a "sério" para Luke Shaw.

A capacidade do jovem leão em aliar profundidade ofensiva a solidez defensiva encaixa no perfil esboçado pelo clube de Manchester que, inclusive, chegou a colocar o nome de Nuno Mendes na mesa durante as negociações que levaram Bruno Fernandes a trocar Alvalade por Old Trafford. O facto de o lateral pertencer ao mesmo agente do médio e as boas relações entre os dois clubes podem facilitar uma futura negociação que, porém, afigura-se difícil no imediato face à determinação da Sporting, SAD em segurar o miúdo de 18 anos, cujo nome também tem sido apontado à Juventus e ao Liverpool pela Imprensa internacional.

Insatisfeito com a resposta do destro Williams no lado esquerdo, o treinador quer contratar um concorrente para Shaw. SAD leonina segurar manter o miúdo... que já foi assunto durante a venda de Bruno Fernandes

Satisfeita com a evolução do jogador que evolui na Academia desde os sub-11, a administração verde e branca renovou recentemente o contrato do atleta até final da temporada 2024/2025 e blindou-o com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. Este seria o valor de referência para a abertura de negociações pelo promissor lateral-esquerdo, mas, face aos condicionalismos económicos provocados pela pandemia do coronavírus, uma proposta revista em baixa que tenha crivo de irrecusável pode chegar para a sociedade anónima verde e branca dar luz verde a uma futura transferência do camisola 35.

Recorde-se que Nuno Mendes tem apenas sete jogos somados pelo Sporting e é um dos cinco jogadores que Rúben Amorim estreou na equipa principal desde a sua chegada a Alvalade: os restantes são Matheus Nunes, Eduardo Quaresma, Joelson Fernandes e Tiago Tomás.