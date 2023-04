Notícia em Inglaterra: Chelsea em contactos com Rúben Amorim

O The Guardian dá conta de conversas entre os blues e o treinador do Sporting para assumir o cargo que, para já, é de Frank Lampard.

O Chelsea nomeou Frank Lampard como técnico até final da temporada, após o despedimento de Graham Potter, e depois de o nome de Rúben Amorim ter sido falado para o cargo agora o The Guardian dá mesmo conta de conversas dos dirigentes dos blues com o técnico do Sporting.

Outros nomes abordados recentemente foram os de Nagelsmann e de Luís Enrique, além de outros nomes mencionados como Pochettino, Oliver Glasner e Xabi Alonso.

Rúben Amorim tem sempre referido a vontade de continuar em Alvalade e o facto de poder liderar um projeto nos leões. No entanto, nunca fechou a porta à saída, recordando que os resultados ditarão o seu futuro.

O Chelsea continuará a analisar e a conversar com vários técnicos, para chegar a uma escolha final.