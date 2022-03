Neto revela: "Deixei de ter a obsessão da Seleção. Sofri demasiado"

Em entrevista ao "Expresso", o central declarou que já não espera pelas convocatórias de Fernando Santos.

Perante um problema no eixo defensivo de Portugal, Neto não foi chamado para o play-off de apuramento para o Mundial'2022. O central do Sporting diz ter deixado de pensar muito nisso.

"Quando vim para o Sporting senti que era uma oportunidade de estar aqui mais perto, de ter impacto num grande clube nacional. A partir do primeiro ano, em que as coisas não correram tão bem, deixei essa obsessão de lado e passei a pensar muito mais no clube do que na seleção. É a maior honra ser chamado à Seleção, mas sofri demasiado. Sempre que chegava à quinta-feira, às 12h30, queria ver se estava convocado, mas isso mexia muito comigo. Deu-me paz focar-me mais no Sporting", declarou ao "Expresso".

Neto garantiu que ficaria "feliz e honrado como sempre" caso voltasse a ser chamado, adiantando, porém, que "Portugal está bem servido", vincando os "traços de liderança de Rúben Dias" e a mudança do "paradigma" com a chamada de Danilo para terceiro central em muitas ocasiões.