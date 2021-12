Neto pede desculpa: "Nada vai justificar este ato irrefletido"

Central recorreu às redes sociais e classificou a reação que levou à expulsão um "ato irrefletido". Está "desiludido".

O defesa leonino Luís Neto foi expulso aos 22' do encontro contra o Gil Vicente, por encostar a cabeça a Pedrinho. Depois de o VAR chamar a atenção ao árbitro Tiago Martins, este expulsou o camisola 13 do Sporting que imediatamente reagiu com arrependimento, abandonando o campo sem protestar, com expressão facial reveladora. O central pediu desculpas aos colegas no balneário e depois, nas redes sociais, fê-lo publicamente aos adeptos também.

"Nada do que possa dizer, vai justificar o ato irrefletido que tive, ninguém está mais triste e desiludido com a minha atitude que eu. Uma provocação feia que devia ter sido ignorada e nunca respondida com aquela reação. Pedir desculpa aos adeptos e aos meus companheiros e voltar forte ao trabalho para lutar por este símbolo. O mais importante foi alcançado, mais três pontos na nossa caminhada", escreveu.

Vários jogadores do plantel reagiram nos comentários à publicação, com mensagens de apoio.