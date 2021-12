Neto e Sporting acertaram a renovação do contrato

O jogador de 33 anos, que via a ligação com o emblema leonino terminar em junho de 2022, prolonga o vínculo por uma temporada, com mais uma de opção.

Luís Neto continuará a ser jogador do Sporting. Após o processo ter parado, havendo arestas por limar, o central e o emblema leonino acertaram esta quinta-feira a renovação contratual.

O jogador de 33 anos, que via a ligação com o emblema leonino terminar em junho de 2022, prolonga o vínculo por uma temporada, com mais uma de opção, sabe O JOGO.

Luís Neto chegou aos "leões" como jogador livre em 2019/20, o que colocou a fasquia salarial num patamar alto. Nessa temporada cumpriu 22 desafios, na última 28 e na atual já vai em 13. Nunca se conseguiu impor como titular indiscutível, mas foi ganhando crédito internamente pela sua postura em campo, dedicação, profissionalismo e como uma fonte de experiência e espécie de mentor dos mais novos.

Atualmente é o sub-capitão de equipa, um elemento com peso no balneário e em quem Amorim confia, embora tenha um trio predileto para atuar no eixo central (Gonçalo Inácio, Coates e Feddal). Mas com três vagas no meio da defesa e um plantel curto (Matheus Reis e Esgaio têm sido adaptados à posição), Neto tem aproveitado bem as oportunidades e, apesar das dúvidas no aspeto físico que a idade possa suscitar, tem correspondido.