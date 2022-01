Negócio fechado: Marcus Edwards reforça Sporting

Clube de Alvalade paga ao Vitória de Guimarães 7,67 milhões de euros por metade do passe do jogador inglês, cedendo ainda o lateral-direito Bruno Gaspar em definitivo e o extremo Geny Catamo

atualização

O Sporting assegurou na tarde desta segunda-feira a contratação de Marcus Edwards, estando na forja a assinatura de um compromisso de longa duração (quatro ou cinco épocas). As negociações com o Vitória de Guimarães duraram várias semanas e resultaram num acordo, ficando estabelecido que o clube de Alvalade vai desembolsar 7,67 milhões de euros por metade do passe, podendo os minhotos encaixar mais 500 mil euros em função do desempenho do extremo inglês.

Com o Sporting a assumir por completo os encargos relativos à desvinculação de Edwards, o Vitória será ainda compensado com a cedência, em definitivo, do lateral-direito Bruno Gaspar, que vai assinar um contrato válido até 2026, e o empréstimo do jovem extremo Geny Catamo até ao fim da época. O clube minhoto terá ainda preferência sobre o jogador moçambicano de 21 anos, lançado já por Rúben Amorim na equipa principal dos leões, se este não ficar em Alvalade tendo em vista a próxima temporada.

No âmbito do negócio de Edwards, o Vitória assegurou também a preferência e exclusividade para a transferência de Gonzalo Plata no fim desta temporada, a título definitivo, ficando estabelecido que a sociedade desportiva dos minhotos poderá reforçar-se com outros jogadores pertencentes aos quadros do Sporting caso se torne impossível a mudança do internacional equatoriano, atualmente emprestado ao Valladolid.

Quando entrou na reta da meta da negociação com o Sporting, o Vitória já havia acertado entretanto com o Tottenham, clube que detém os restantes 50% do passe de Edwards, que terá direito a dez por cento da mais valia numa futura transferência, já na qualidade de jogador do Sporting. O clube londrino abdicou ainda de uma verba de cerca de 300 mil euros, relativa ao mecanismo de solidariedade.