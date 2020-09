Nápoles confirma: jogo com o Sporting em Alvalade mantém-se

Teste positivo à covid-19 de Aurelio De Laurentiis, presidente dos napolitanos, levantou dúvidas sobre a disputa do Troféu Cinco Violinos.

O Nápoles confirmou esta sexta-feira que o jogo de domingo do Sporting, referente à Troféu Cinco Violinos, em Alvalade, vai em frente.

Depois das dúvidas levantadas sobre a realização da partida devido ao teste positivo à covid-19 de Aurelio De Laurentiis, presidente do clube italiano, os "partenopei" vincaram, nas redes sociais, a calendarização de dois encontros de preparação no espaço de três dias: um a disputar esta sexta-feira, frente ao Pescara, e o outro no domingo (19h30), no reduto do Sporting.

A comitiva do Nápoles será submetida a nova ronda de testes à covid-19 no domingo, quando aterrar em Lisboa, imposta pela Direção Geral da Saúde.