Não há acordo entre Chermiti e o Everton

Youssef Chermiti perdeu estatuto no Sporting

Negociações decorrem depois da primeira proposta do clube da Premier League estar abaixo do pretendido pelo jogador do Sporting

Há um princípio de acordo entre Everton e Sporting, como O JOGO noticiou esta terça-feira, mas a primeira proposta do clube da Premier League está longe do pretendido por Chermiti.

O jovem avançado recusou a primeira proposta apresentada pelos Toffees, com o salário a ser um dos principais entraves a um acordo que confirme a mudança de Chermiti para Inglaterra.

Tudo isto não quer dizer que um acordo seja impossível, visto que as negociações ainda decorrem, podendo chegar a bom porto a qualquer momento.