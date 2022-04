Morita é desejado pelo Sporting, mas SAD do Santa Clara bate o pé

Ismail Uzun, presidente da SAD do Santa Clara, pede cinco milhões pela transferência e 20 % numa venda futura.

A eventual, e desejada por Rúben Amorim, contratação de Morita, médio do Santa Clara de 26 anos, pelo Sporting, continua sem avanços. Os leões já fizeram chegar uma proposta ao emblema açoriano (na ordem dos 3,5 M€) pelo internacional japonês, mas esta continua a não atingir os valores exigidos pela SAD do Santa Clara, liderada por Ismail Uzun.

Este mantém-se irredutível e pede cinco milhões de euros, mais 20 por cento numa futura venda. E o empresário turco é quem tem a última palavra, até porque garantiu, ontem, a permanência no cargo que ocupa, no decorrer da Assembleia Geral da SAD do Santa Clara, que será retomada dia 27 de maio.

Ou seja, pouco ou nada significam as declarações ontem proferidas por Ricardo Pacheco, presidente do clube que só detém 40% da SAD, indicando que a transferência pode estar iminente e vincando ter "melhorado imenso" a proposta inicial do Sporting. "Acredito que o Morita vai sair do Santa Clara, porque é o seu desejo. Tem uma tremenda qualidade e o sonho de atingir outros patamares. O Sporting é o clube desejado pelo jogador. Temos uma base de entendimento e, no que acompanhei, houve sempre um comportamento muito correto da parte do Sporting. Acredito que as coisas possam chegar a bom fim", afirmou à Rádio Renascença.

De resto, Ricardo Pacheco admitiu que "o clube foi mandatado para acompanhar o dossiê das negociações" devido a "algumas divergências na SAD", admitindo, contudo, alguma impotência: "Se o Santa Clara detivesse a maioria do capital da SAD, seria possível que o negócio Morita já estivesse fechado com o Sporting."



Empresário turco "ganha" 30 dias

Ontem, os acionistas da Santa Clara SAD decidiram, por unanimidade, suspender a Assembleia Geral e retomá-la dia 27 de maio, para que possam analisar, com mais tempo, a documentação apresentada pela Heroes Vertigo sobre a transferência de 450 mil euros das contas da SAD para a empresa Capital United. No final da reunião, o presidente da SAD Ismail Uzun, que enfrentava a possibilidade de uma destituição da Direção, congratulou-se com a decisão e vincou que vai continuar "a prestar os esclarecimentos necessários para o apuramento da verdade". O empresário turco garantiu também que vai continuar "focado na defesa intransigente dos interesses do Santa Clara", realçando que nesta missão conta "com a ajuda de todos".