Misic causou surpresa: saiba porque o Sporting inscreveu o médio

Sporting e PAOK têm mudança do médio para janeiro acordada, mas este debela lesão na virilha.

Causou estranheza a inscrição do médio Misic na Liga de Clubes por parte do Sporting, especialmente quando o jogador e os dois emblemas tinham tudo acordado para a cedência por empréstimo durante mais uma temporada, contudo tal, sabe O JOGO, deveu-se a questões do foro legal, sustentadas também por um pressuposto médico.

A recuperar de uma segunda intervenção cirúrgica a um quisto na virilha, o médio internacional croata encontra-se em Lisboa enquanto o processo decorre a bom ritmo, sendo esperado em janeiro em Salónica. O PAOK e o Sporting chegaram a uma plataforma de entendimento para que o acordo entre em vigor apenas na reabertura do mercado de transferências no início do próximo ano civil e, até lá, Misic tem de ser considerado à luz da lei, como é, atleta profissional do Sporting.

É que, caso Misic não fosse inscrito na Liga de clubes, o jogador poderia ter argumentos legais para alegar justa causa e dar por concluída a ligação laboral com o Sporting de forma unilateral. Assim, é apenas uma questão de tempo para que o atleta de 26 anos possa regressar a um clube onde tem atuado como emprestado e sido um dos destaques da equipa.