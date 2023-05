Miguel Braga deixa o Sporting ao fim de três anos e meio

Diretor de comunicação do Sporting deixa o cargo neste mês de maio, anunciou o próprio.

Miguel Braga, porta-voz do Sporting, anunciou que vai deixar de exercer funções no clube leonino no final do mês de maio. Foi o diretor de comunicação do emblema verde e branco nos últimos três anos e meio.

"Depois de três anos e meio, este será o meu último mês nas minhas atuais funções enquanto responsável da Comunicação e do Institucional do Sporting. Ao Sporting só posso estar agradecido por estes mais de 40 meses em que tentei, da melhor forma, defender os interesses e as cores do meu clube do coração, do qual sou o sócio 7847. Estar 'do lado de cá', só pode ser motivo de orgulho e satisfação para qualquer adepto de futebol e do Desporto em geral. Por muito que demos ao clube, o clube retribui sempre em maior escala, marcando para sempre um antes e um depois desta experiência única em todos os sentidos", lê-se no editorial que assina esta quinta-feira no Jornal Sporting.

"Pessoal e publicamente, agradeço também ao presidente Frederico Varandas pela relação e pela defesa intransigente que sei que faz dos valores e história do clube. O seu sentido de missão permitiu ao clube respirar agora de outra forma e estruturou o mesmo, para que o presente e o futuro sejam cada vez mais verdes e brancos. A todos com quem trabalhei, o meu profundo obrigado com a certeza que pelo Sporting estaremos sempre juntos, em todos os momentos. O Sporting será sempre o Sporting e eu estarei sempre disponível para defender o nosso clube como adepto e sócio leonino. Ao Sporting ninguém diz adeus. Fica e está connosco e, por isso mesmo, até já", acrescenta Miguel Braga.