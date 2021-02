Matheus Nunes: primazia à seleção portuguesa e um alvo para o verão

Matheus Nunes marcou o golo da vitória do Sporting no dérbi com o Benfica

Brasileiro, há nove anos em solo luso, dárá primazia às quinas. Médio segue na lista do Newcastle, agora para 2021/22.

O tal miúdo a quem Frederico Varandas e Rúben Amorim, presidente e treinador do Sporting, respetivamente, vaticinaram um futuro risonho já... tem bem presente aquilo que quer: aos 22 anos, e numa época de afirmação de leão ao peito - já lá vamos -, Matheus Nunes dá, apurou O JOGO, primazia à seleção portuguesa, caso isso venha a ser uma possibilidade no seu futuro próximo.

Nascido no Brasil, o atual camisola 8 dos verdes e brancos rumou a Portugal ainda criança, com apenas 13 anos, fixando-se com a família na Ericeira, concelho de Mafra, onde começou a dar os primeiros pontapés na bola (época 2013/14), até chamar a atenção de emblemas maiores - chegou a sénior no Ericeirense -, neste caso o Estoril, onde passou um só ano antes de rumar à Academia Sporting.

A história é resumida no parágrafo anterior, até porque já é conhecida: importa, aqui, falar do presente, de um médio resiliente que apesar de ser, em minutos, o 11.º jogador mais utilizado no plantel dos leões (1280"), é um dos quatro, a par de Coates, Porro e Tiago Tomás, que participou em 25 dos 26 embates oficiais da presente época. Começou, pela necessidade de reintegrar João Mário aos poucos, como titular, foi para o banco - mas sempre para utilizar - e em 2021 ganhou uma nova vida, aproveitando os infortúnios dos centrocampistas para se reafirmar, inclusive com um golo determinante no dérbi recente em Alvalade, diante do Benfica (vitória por 1-0).

Apesar de já ter recebido contactos de responsáveis das seleções jovens do Brasil, ligados, por exemplo, à olímpica, Matheus quer vestir de vermelho e verde, trabalhando para o Sporting, mas também para aparecer no radar de Fernando Santos. Certo é que está noutras miras, como a do Newcastle: como o nosso jornal adiantou em primeira mão, os ingleses quiseram levá-lo em janeiro por empréstimo e compra obrigatória de 10 milhões de libras (11,4 milhões de euros), mas a SAD disse que não - tem já 90% do passe. Os magpies prometem voltar no verão.



"Aperta" João Mário, que regressou pelo Europeu

Depois de ter feito de João Palhinha no Bessa e no dérbi contra o Benfica, Matheus Nunes... passou para o papel de João Mário contra o Marítimo, dada a indisponibilidade física do internacional português, que veio emprestado do Inter Milão com o objetivo de relançar a carreira, não só a nível de clubes, mas também na Seleção. A boa resposta do camisola 8 acabou por levá-lo a nova titularidade, com o Gil Vicente, abrindo-se espaço para nova chance, agora com o Paços.