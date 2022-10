Material pirotécnico nos estádios pode dar pena de prisão até cinco anos

O transporte, distribuição ou uso de explosivos pode ditar o encarceramento dos prevaricadores. A PSP teve informação de que membros da Juve Leo iriam tentar introduzir e deflagrar artigos pirotécnicos e realizou antes do jogo uma fiscalização à "casinha" da Juve.

A Secretaria de Estado do Desporto reagiu aos acontecimentos ocorridos no Sporting-Casa Pia, no último sábado, em Alvalade, para esclarecer a sua conduta e posicionamento.

"O Ministério da Administração Interna preparou um diploma, designado como Regime Jurídico dos Explosivos e Substâncias Perigosas, que inclui as normas a adotar para efeitos de criminalização do seu uso. Nesse Diploma, há um capítulo relativo à responsabilidade criminal e contraordenacional - e uma secção relativa à responsabilidade criminal e crimes de perigo comum", pode ler-se no documento enviado às redações.

"Assim, ao nível da detenção de explosivos, artigos ou engenhos em locais proibidos: quem, sem estar especificamente autorizado por legítimo motivo de serviço ou pela autoridade legalmente competente, transportar, detiver, usar, distribuir ou for portador de explosivos, artigos ou engenhos referidos no diploma em [...] recintos desportivos ou na deslocação de ou para os mesmos aquando da realização de espetáculo desportivo [...] é punido com pena de prisão até cinco anos ou com pena de multa até 600 dias, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal".



Polícia já estava preparada

A intervenção policial no estádio também foi explicada. "A PSP, com ASAE e Polícia Municipal, tendo informação de que membros da Juve Leo iriam tentar introduzir e deflagrar no estádio um grande número de artigos pirotécnicos, realizou antes do jogo uma fiscalização no estabelecimento conhecido como a "casinha" da Juve Leo.", diz o organismo, acrescentando que "desta ação resultaram vários autos elaborados pela PSP, Polícia Municipal e ASAE.

Já durante o jogo, foram deflagrados vários artigos pirotécnicos e exibida uma tarja com as inscrições ACAB (All Cops are Bastards)", explica, detalhando: "Há uma primeira intervenção para tentar apreender os materiais e identificar autores, sendo que os polícias sofreram arremesso de objetos, tendo de retirar da bancada. Já reforçados por várias equipas do Corpo de Intervenção, iniciaram a ação de dispersão que se vê nas imagens que têm sido difundidas. Foram identificados 4 suspeitos e apreendido algum material. Até ao momento não há registo de quaisquer feridos."