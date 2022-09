Marsà revela as palavras de Rúben Amorim e garante: "Não fico nervoso"

Declarações de José Marsà, central do Sporting, após estreia a titular pela equipa principal do emblema leonino, no triunfo por 3-1 sobre o Gil Vicente, na oitava jornada da Liga Bwin.

Sentimento e agradecimentos: "Estou muito contente pela oportunidade que o mister e a equipa técnica me deu. Obrigada à equipa B. Pelo trabalho que fizemos também lhes agradeço a eles esta oportunidade."

Triunfo: "Sabemos que precisamos de ganhar, apresentamos uma boa dinâmica, temos jogado bem, falta-nos chegar às vitórias, mas se continuarmos assim vamos chegar ao nosso objetivo."

Estava nervoso pela estreia a titular? "Não, eu não fico nervoso."

O que lhe disse Rúben Amorim antes do jogo? "Disse que estivesse tranquilo, que fosse eu mesmo e que tudo ia correr bem."