Marco Cruz brilha, Sporting vira em Londres e continua na Youth League

Triunfo por 1-2, com bis de Marco Cruz, depois do Tottenham ter marcado no primeiro minuto. Eintracht Frankfurt também venceu e as duas equipas vão discutir passagem aos oitavos na última jornada, em solo português

Começou muito mal, mas acabou bem o início da tarde do Sporting, em Londres. Na quinta jornada da fase de grupos da Youth League, os leões bateram o Tottenham, por 1-2, e garantiram a continuidade na competição. Só falta saber se diretamente para os oitavos, se para o play-off.

Lankshear fez o primeiro, logo no primeiro minuto, mas Marco Cruz, com dois excelentes remates, um na primeira parte, outro na segunda, carimbou uma reviravolta que deixa o Sporting com os mesmos pontos (11) do Eintracht Frankfurt, na liderança do grupo.

O Eintracht Frankfurt bateu o Marselha, por 2-0, ou seja, na última jornada, em Alcochete, os líderes vão medir forças. Quem acabar em primeiro, segue para os oitavos, diretamente, enquanto o segundo irá jogar um play-off contra um adversário do caminho dos campeões, que não estão inseridos na fase de grupos da Youth League.