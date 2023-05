Manuel Fernandes, antigo jogador do Sporting, operado a um tumor

Manuel Fernandes foi homenageado antes do dérbi com o Benfica

Antigo avançado encontra-se estável.

Manuel Fernandes, antigo avançado do Sporting, foi esta quinta-feira operado a um tumor e encontra-se internado. A cirurgia correu bem e o ex-internacional português encontra-se estável.

O antigo jogador do emblema leonino, recorde-se, foi homenageado no domingo, no relvado de Alvalade, antes do dérbi com o Benfica, que terminou empatado (2-2).

Manuel Fernandes representou o Sporting como jogador entre 1980 e 1987, tendo sido uma das maiores figuras da história do clube. Na temporada 2000/01, regressou a Alvalade na condição de treinador.