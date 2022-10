Manuel Fernandes defende Esgaio: "Disseram alguma coisa do António Silva? Têm medo..."

Antigo futebolista do Sporting defendeu os jogadores do emblema leonino e até deu como exemplo António Silva.

O Sporting perdeu na quarta-feira com o Marselha (0-2), num jogo em que Ricardo Esgaio cometeu um penálti e foi expulso, o que deixou o ex-Braga novamente no centro da polémica e levou o treinador Rúben Amorim a defendê-lo no final da partida, quando questionado sobre o jogador de 29 anos.

Quem também saiu em defesa de Esgaio foi Manuel Fernandes, em declarações na Sporting TV. O antigo jogador dos "leões" falou também dos penáltis cometidos por Coates e deu o exemplo de António Silva, que originou uma grande penalidade no embate do Benfica com o PSG.

"Dos três penáltis do Coates, só um deles é que é penálti, os outros dois foram arranjados pelo João Pinheiro. Não houve três penáltis, houve um. Com alguns clubes não fazem estas perguntas porque têm medo, são ameaçados. Isto é realidade. Disseram alguma coisa do António Silva, que fez um penálti? E foi de forma inconsciente também", começou por dizer, comentando depois as perguntas sobre Paulinho.

"Os outros [clubes] têm jogadores que há algum tempo não fazem golos, quando marcam é só de penálti, e nunca falam. Têm medo. Eles têm medo. É uma realidade que não é de agora, é de há muitos anos, ainda comigo como jogador. Espero que deixem o Sporting em paz", concluiu.