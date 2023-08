Lecce comunica que Hjulmand foi dispensado para reunir com o Sporting

Clube italiano anunciou que o médio não vai defrontar o Cádiz de modo a poder discutir com o Sporting a proposta que os leões têm a oferecer.

Morten Hjulmand pediu permissão ao Lecce para falhar o jogo particular frente ao Cádiz, no domingo, de modo a poder reunir-se com os responsáveis do Sporting e "avaliar a proposta de contrato do clube português".

O emblema italiano anunciou este sábado que permitiu que o médio dinamarquês, de 24 anos, se ausente da concentração da equipa e tenha a referida reunião com o Sporting.

Os leões intensificaram as negociações nas últimas horas, há cedências de ambas as partes e, tudo indica, o negócio será concretizado por um valor a rondar os 18 milhões de euros. Rúben Amorim tinha vários nomes em agenda mas o que reunia maior consenso foi sempre o do médio do Lecce, cujas características convenceram o treinador do Sporting.