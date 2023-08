Hjulmand cada vez mais perto e deverá custar 18 milhões ao Sporting

Sporting está prestes a vencer braço de ferro com o Lecce e a bater a concorrência pelo substituto de Ugarte. As perspetivas de aquisição do médio são as melhores. Leões acreditam que o jogador dinamarquês irá ser em breve preponderante no meio-campo do Sporting. Negócio deverá rondar os 18 milhões.

Hjulmand já se perfila como o substituto de Ugarte no meio-campo do Sporting. O médio dinamarquês que atua nos italianos do Lecce e cujo contrato terminava no final da próxima época, está muito perto de ser jogador do Sporting. Os leões intensificaram as negociações nas últimas horas, há cedências de ambas as partes e, tudo indica, o negócio será concretizado por um valor a rondar os 18 milhões de euros. Rúben Amorim tinha vários nomes em agenda mas o que reunia maior consenso foi sempre o do médio do Lecce, cujas características convenceram o treinador do Sporting.

Por essa razão e, tendo em vista a competitividade com os rivais na nova temporada, Frederico Varandas abriu os cordões à bolsa no seguimento de outro grande investimento, como foi a contratação de Gyokeres ao Coventry por 20 milhões e mais quatro em variáveis. O Sporting está fortemente focado em reforçar o plantel para voltar a ganhar o título de campeão nacional e regressar à Liga dos Campeões, que, já se sabe, dá um grande retorno financeiro.

Perante a insistência do Sporting e de outros clubes europeus, como o AC Milan, o Lecce precaveu-se a tempo e horas e encontrou uma solução rápida para o seu meio-campo, tendo confirmado, durante o dia de ontem, a contratação de Ylber Ramadani, médio defensivo que jogava no Aberdeen. O jogador assinou um contrato válido por três temporadas, com mais uma de opção.

As próximas horas serão decisivas, sendo certo que os leões já deram um passo de gigante para resgatar o médio. Hjulmand também vê com bons olhos a transferência para Alvalade, pois pretende atuar num clube com outras ambições. Um emblema que lute pelo título de campeão e pela presença na Liga dos Campeões, como é o caso do Sporting.

Em Itália, todos destacam a qualidade do médio e a sua personalidade, factor decisivo para assumir as funções de capitão de equipa no Lecce. Aliás, a braçadeira "caiu-lhe" nas mãos ao fim de um ano e meio. "Se o Hjulmand conseguiu ser eleito capitão ao fim de um ano e meio isso deve-se à sua forte personalidade", disse Francesco Veluzzi, jornalista da Gazzetta dello Sport, na passada quarta-feira. Também esta semana, Marco Baroni, antigo treinador de Hjulmand, atualmente no Verona, disse em declarações a O JOGO que se trata de um dos jogadores "mais fortes fisicamente" da Europa.