Jovane Cabral vai reforçar a Salernitana, que fica com opção de compra

Cabo-verdiano vai ser reforço de Paulo Sousa por um ano. Opção de compra fica nos 3,5 M€ e clube italiano assegura mais de metade do salário

Jovane Cabral está prestes a ser jogador da Salernitana. O clube liderado por Paulo Sousa avaliou o atleta e avançou para uma proposta de empréstimo que deverá, de acordo com a Sky Itália, pagar mais de metade do salário do avançado, ou seja contribuindo com perto de 400 mil euros. Ficará ainda acertada uma opção de compra de 3,5 milhões de euros. O cabo-verdiano, que só somou um jogo a titular em 2022/23, pretende ter mais minutos e os leões entendem que uma cedência é a melhor forma de potenciar este ativo para rentabilizá-lo.

Extremo realiza exames médicos esta terça-feira e está agradado com a possibilidade de ter minutos na Serie A. Presidente do clube italiano assume chegada de um reforço.

Devidamente autorizado pelo Sporting para se ausentar dos trabalhos, o jogador marcou viagem para a cidade de Salerno, na Campânia, prevendo-se que cumpra já esta terça-feira os habituais exames médicos. A confirmar-se o cenário, Jovane regressará ao futebol italiano depois de em 2021/22 ter feito a segunda metade da temporada ao serviço da Lázio, também por empréstimo, mas sem grande sucesso e com poucos jogos realizados. De resto, ontem, o presidente da Salernitana, Danilo Iervolino, deixou entender que já conta com o atleta para reforçar o plantel. Em palavras proferidas perante adeptos e reproduzidas em vários meios de comunicação social em Itália, o dirigente assumiu: "Estamos a fechar um extremo importante."

Formado no Sporting, Jovane só foi uma aposta regular de Rúben Amorim no final da época 2019/20 e no arranque da seguinte em que passou a ser testado como avançado-centro. Mas Tiago Tomás conquistaria o lugar que depois passaria a ser de Paulinho até final da época que resultou no título nacional 19 anos depois. Aos 25 anos e com mais duas épocas de contrato, Jovane realizou apenas dez jogos na última época, o pior registo desde que passou a integrar o plantel principal. No total tem 107 jogos e 21 golos.