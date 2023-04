Jean Lucas, médio do Mónaco, pede protagonismo e Sporting está em contactos

Mudança de velocidade com a bola no pé e a intensidade a defender são atributos que agradam. Champions influencia investimento, mas estar contrariado em França é trunfo na negociação.

Jean Lucas, médio do Mónaco, interessa ao Sporting e a SAD terá iniciado contactos pelo brasileiro de 24 anos. Os leões seguem o jogador há vários anos, sabe O JOGO, desde o momento em que despontou na equipa do Santos, cedido pelo Flamengo, mas era impensável uma proposta face à cotação que tinha na altura.

Em 2019/20 mudou-se para França, para o Lyon, fez 17 jogos e foi cedido ao Brest a meio da temporada seguinte. O Mónaco investiu 11 milhões de euros em 2021 e o jogador foi peça importante, somando 39 partidas. No entanto, perdeu espaço e, com dez jogos, não entra em campo desde 27 de outubro. Está contrariado no Principado e tanto o Santos como o Palmeiras de Abel Ferreira tentaram o empréstimo. No entanto, o Mónaco aponta a uma venda porque entende que uma cedência ia desvalorizar o ativo e ainda tem 15% de uma mais-valia para entregar ao Lyon. Por isso recusou o empréstimo ao Espanhol, considerando que a opção de compra de 5,5 milhões de euros era baixa.

O Sporting tenta, nesta fase, aferir as condições físicas do jogador e procurou informação nesse sentido, de modo a salvaguardar o possível investimento. A fasquia dos 5 M€ é o desejo dos leões, mas o Mónaco, até aqui, tem pedido muito mais. Logo, a entrada na Liga dos Campeões pode ser determinante. Dentro da lógica de procurar um centrocampista versátil, ao jeito de Matheus Nunes, como O JOGO adiantou, Jean Lucas apresenta grande capacidade de progressão com bola e intensidade defensiva. Estar na Europa há alguns anos é um acrescento importante. Jean Lucas quer afirmar-se na Europa e o estatuto de jogador importante que pode ter no Sporting é um trunfo. Os leões tentam aproveitar um jogador agora desvalorizado, mas com potencial.