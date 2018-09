Sporting vai blindar Jovane

Nova coqueluche terá melhoria do vínculo e aumento da cláusula de rescisão. Deverá ser o último ato de gestão de Sousa Cintra

Jovane vai renovar contrato com o Sporting. Segundo O JOGO apurou, a melhoria do vínculo laboral do extremo, que aufere cerca de cinco mil euros livres de impostos por mês, já está a ser negociada pela administração da SAD liderada por Sousa Cintra, sendo que esta operação poderá mesmo ser um dos últimos atos de gestão do dirigente. Em cima da mesa está o aumento do vencimento, a subida da cláusula de rescisão, a qual está fixada nos 45 milhões de euros, e a extensão da duração do acordo para 2023.

Jovane Eduardo Borges Cabral, diga-se, no alto dos seus 20 anos, quatro de leão ao peito, é, além de recordista das elevações em barra da Academia, a nova coqueluche do Sporting, a qual pretende-se blindar. E percebe-se o porquê. O golo que marcou ao Feirense foi "só" a terceira ação que ajudou a decidir um jogo do campeonato dos verdes e brancos, o que deixa o extremo na crista da onda e a pedir (ainda mais) minutos. Por exemplo, para se mostrar ao Barcelona, que o tem referenciado como uma das promessas a seguir.

Sabe o nosso jornal que, há sensivelmente um ano, os culés colocaram o nome de Jovane num lote de futebolistas que atuam na Europa e cujo departamento de scouting considera ter condições para explodir a curto prazo. Não é um interesse deliberado, mas sim um acompanhamento regular das suas carreiras, que, no caso do camisola 77 dos leões, parece, finalmente, ter arrancado a fundo, depois de um passado recente marcado por algumas insuficiências musculares.

O Barcelona tem o extremo debaixo de olho, seguindo os seus passos como tantos outros. Vários empresários têm assediado o atleta para o representar

Com 75 minutos divididos em três jornadas, Jovane tem mostrado a Peseiro que pode contar com ele: tem saído do banco para resolver (fê-lo contra o Moreirense, o V. Setúbal e, no sábado, ante o Feirense) e precisamente por oferecer uma influência acima da média "pede" para ter mais minutos - ou até a titularidade. Segundo conseguimos apurar, o jovem futebolista tem a garantia de José Peseiro de que continuará a ser aposta regular no Sporting, ainda que a equipa técnica não queira precipitar uma integração definitiva de Jovane no onze: é um processo que ainda não entrou na fase de maturação (iniciou-se ainda na temporada passada, com Jesus ao comando). Depois de ter jurado amor aos leões, na primeira jornada, assumindo que nunca rescindiria contrato com o clube do coração, o extremo que chegou a estar a caminho do FC Porto conquistou os adeptos do Sporting, que quando o seu nome é anunciado no sistema de som do José Alvalade se levantam para lhe dar uma das maiores ovações entre todos os futebolistas ali presentes. Jovane retribui com talento, coração, assistências e, recentemente, um golo. Concluímos com mais uma consequência de Jovane ser notícia: foram vários os empresários que já contactaram o jogador e os seus atuais representantes para saber em que condições podem, em partilha ou exclusividade, gerir a sua carreira.