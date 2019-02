Só um jogador do Sporting imune a assobios e à "pañolada" final

Adeptos foram demonstrando insatisfação de forma progressiva e quando o árbitro apitou para o fim do jogo Alvalade quase ia abaixo.

O pobre espetáculo no relvado e o mau resultado obtido frente aos espanhóis do Villarreal, que somavam dez partidas sem vencer antes de visitarem Alvalade, tiveram eco nas bancadas. Os adeptos do Sporting foram ficando sem paciência durante o jogo, aos poucos, e quando o jogo terminou viram-se muitos lenços brancos espalhados pelas bancadas e uma assobiadela monumental que só teve uma pausa no momento em que Bruno Fernandes abandonava o relvado. Mas se o médio goleador escapou à ira dos adeptos, que reconheceram a sua atitude, entrega e dedicação, mesmo sem ter feito uma grande exibição, já o técnico Marcel Keizer foi um dos principais visados. O holandês desvalorizou a "pañolada", assumiu a responsabilidade do mau momento da equipa e relatou o que viu no balneário: "tristeza".

"Lenços brancos? Não reajo a isso. Sou o responsável. Quando perdemos, sou o responsável. E os adeptos do Sporting, por serem adeptos do Sporting, podem fazer o que quiserem. Não sinto o lugar em risco. Não estamos a jogar bem, não estamos a ganhar. É normal que os adeptos se sintam frustrados com a equipa e com o treinador. Para mim, resta-me continuar e, claro, os jogadores estão muito tristes no balneário, tal como os treinadores. Para mim, não é um problema que eles não estejam contentes, porque eu sou responsável pela qualidade do jogo da equipa", comentou, de semblante imperturbável.

O clima já estava tenso em Alvalade antes do jogo, sobretudo no topo sul, onde ficam as quatro claques leoninas (Juve Leo, Torcida Verde, DUXXI e Brigadas). Estas continuaram em protesto nas bancadas como tinha sucedido com o Feirense, mas desta vez não deixaram de prestar apoio à equipa, mas só a partir do minuto 12. As claques começaram a partida em silêncio por causa dos preços dos bilhetes e das medidas e restrições ao apoio promovidas pela Direção de Frederico Varandas. O apoio surgiu aos 12" com o cântico "Joguem à bola...". No fim, deixaram a sua zona da bancada vazia e junto aos acessos ao interior do recinto protagonizaram a "pañolada".