Presidente do Sporting falou sobre as agressões no Bessa e no Dragão Caixa, exigindo ação por parte das altas entidades

Frederico Varandas exigiu ação por parte das altas entidades do futebol depois das agressões da última semana no Bessa e no Dragão Caixa, sendo um elemento do Conselho Diretivo e a esposa do diretor geral das modalidades do Sporting as vítimas dos atos de violência. Em conferência de imprensa, Varandas afirmou que "não chega um pedido de desculpa em off".

"Estamos aqui porque numa semana, duas pessoas foram cobardemente agredidas em recintos. São episódios de violência física que repudiamos, combatemos e queremos que nunca mais se repitam. No Bessa um elemento do Conselho Diretivo foi agredido por trás com murros na nuca e agora uma agressão miserável a uma senhora que foi esmurrada na face. Em ambos uma particularidade: são casos cobardes que precisam de vários cobardes, é preciso uma matilha de cobardes e o que aconteceu não pode ser esquecido ou ignorado", começou por dizer o presidente do Sporting.

Gente desta tem de ser banida dos recintos desportivos. Liga, Secretário de Estado do Desporto... Não podem fingir que isto não aconteceu. Se as regras existem, que haja coragem para as aplicar. Não chega um telefonema pessoal a pedir desculpa. Não chega um pedido de desculpa envergonhado em off. Ficámos à espera do que aconteceria depois do Bessa e além da nossa queixa-crime, nada mais aconteceu. Recebi telefonema de Pedro Proença a mostrar solidariedade, mas nada mais aconteceu. É um problema grave do desporto e o exemplo vem sempre de cima. É raro o jogo sem multa por um cântico insultuoso, por pirotécnia... Existem multas para as claques, e para estes senhores?", questionou.