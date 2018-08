Matheus Pereira confrontado com a declaração de Peseiro

Jogador regressou sozinho a Lisboa e no aeroporto foi confrontado por equipa de reportagem d' O JOGO

Matheus Pereira acabou por tornar-se no protagonista maior do domingo do Sporting ao publicar no Twitter uma frase em que, de forma clara, questionou a opção de José Peseiro de o deixar de fora dos convocados para o jogo do Moreirense.

Depois de ter abandonado o estádio, em Moreira de Cónegos, antes do apito final, o brasileiro dirigiu-se ao aeroporto do Porto onde apanhou um voo para Lisboa. Confrontado no aeroporto Humberto Delgado por uma equipa de reportagem d' O JOGO, Matheus Pereira nada quis acrescentar ao "tweet" nem comentar as declarações de José Peseiro , no final da vitória leonina, por 3-1, em casa do Moreirense.