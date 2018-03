"Marega? Antes de ele estar no FC Porto, eu já o queria"

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, anteviu o Clássico com o FC Porto, a contar para a 25ª jornada da I Liga.

Estratégia para travar Danilo e Marega: "O facto de o Danilo jogar, se vai modificar alguma coisa em relação ao Sporting? Zero. Não muda nada. O Marega? Nestes três jogos, como só houve um golo e não foi o Marega que o fez, foi o Soares. O FC Porto tem vários jogadores com poder físico. É preciso saber parar. Vamos fazer exatamente o que fizemos nos últimos três jogos. O Marega não fez nenhum golo, mas isso não quer dizer que não seja um excelente jogador. Quando ele não estava no FC Porto e estava noutro clube, eu já o queria".

Alex Telles: "O Alex Telles é um excelente lateral-esquerdo. É um jogador que em termos ofensivos tem muita importância no jogo do FC Porto. Ganha vantagem com muita facilidade. Tens de te preocupar muito com ele. Não sei quem vai jogar ali. Não tem é as características do Alex, caso contrário jogava sempre".

Impacto pessoal no Relatório e Contas: "Não é pelo treinador. Quem potencializa os ativos são os treinadores, quem valoriza a produção são os jogadores. Sem uma coisa não há a outra. No fundo, são os jogadores que potencializam estas questões".

Soluções: "Ainda não sabemos [a disponibilidade] em relação ao Bas Dost e ao Piccini. Cada treinador tem outras opções. Uns podem ter melhores, outros podem ter piores. Se mudares o sistema, também tens de mudar a ideia de jogo. O futuro do futebol vai ser este, com os jogadores a jogarem todos os domingos noutro sistema, como no andebol, no futebol americano ou no basquetebol. Já o faço. Não tendo o A ou o B, podemos ir por outro sistema que possa dar mais segurança e para que a equipa tenha mais rendimento".

Responsabilidade: "A responsabilidade maior é dos dois. Se ganharmos, pomos três equipas dentro do pote. Se não ganharmos, ficamos mais afastados do que os outros dois. A pressão é igual. Nós porque ficamos mais perto. O FC Porto porque tem uma almofada e também deixa os rivais chegarem mais perto".