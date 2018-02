"Liderança de Bruno de Carvalho é inquestionável", diz Marta Soares

Presidente da Mesa da Assembleia Geral elogiou presidente leonino e desvalorizou declarações sobre a comunicação social

Jaime Marta Soares falou aos jornalistas após a Assembleia Geral e deixou elogios à forma como decorreu a votação. "Todos os sócios disseram o que lhes ia na alma, com uma elevação muito grande, com respeito intocável. Foi uma Assembleia em que passaram pelos pavilhões cerca de 6000 sócios do Sporting. Depois deste debate, desta maratona, tivemos uma grande satisfação. Muitos queriam que o Sporting não fosse capaz de ter esta elevação, mas não seria de outra maneira. A comunicação social foi dizendo coisas com algumas precipitação. Os grandes vencedores foram milhares de sócios que aqui estiveram. O Sporting ganha consolidação e ficou demonstrado que a liderança é inquestionável. Bruno de Carvalho tem vontade muito grande de levar o Sporting aos momentos altos que todos desejamos. O líder teve 86% nas eleições e veio perguntar se queriam que continuasse com projeto. Um ano depois atinge números ainda maiores do que os que teve nas eleições. É um grande presidente do desporto em Portugal."

Sobre o pedido de Bruno de Carvalho de um boicote à comunicação social, Jaime Marta Soares desvalorizou a questão e até eventuais tentativas de agressão a jornalistas no exterior do Pavilhão João Rocha. "Essa questão, da comunicação social, tem de ser colocada ao presidente. Ele gosta de liberdade e não tem o objetivo de criar problemas. Foi tudo pacífico. Agressões? Se aconteceu foi desagradável. Não é essa a imagem que queremos passar do Sporting."