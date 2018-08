José Peseiro, treinador do Sporting, realçou a importância do clássico frente ao Benfica e desvalorizou a ausência de Bas Dost.

Jogo importante e Benfica com mais rodagem: "Futebol é o momento e o momento é amanhã às 19h00. Temos de estar preparados e estamos, temos de estar focados e estamos, temos de fazer um grande jogo para vencer uma equipa forte num estádio difícil. Pode-se falar nisso tudo, mais tempo de jogo, sobre tudo isso. A única coisa que está na nossa mente é o jogo de amanhã [sábado], que são 90 minutos. A partir das 19h00 é que se vai decidir, isso de ter mais jogo menos jogo são fatores que influenciam menos do que podem pensar. É isso que queremos colocar em campo. Ninguém vai para o campo sabendo que tempo de jogo tem nas pernas. Vamos jogar o jogo mais importante do futebol português. Isso é bom, ter o estádio cheio... Tão ou mais importante é o valor dos nossos jogadores, mostrar as nossas garras, o apoio que temos de muitos sportinguistas no Estádio da Luz".

Mais difícil sem Bas Dost? "Desde segunda/terça-feira que sabíamos que Bas Dost dificilmente iria jogar, preparámos o jogo sem Bas Dost, preparámos com base noutros jogadores, neste momento nem faz sentido estar a responder. É bom termos os melhores jogadores para preparar os jogos, como não temos não vale a pena estar a alimentar, temos plantel em que acredito, temos jogadores em quantidade e qualidade e amanhã queremos sair da Luz com uma vitória".

Salin ou Viviano? "Disse [no jogo anterior revelou que seria Salin a ocupar a baliza] num contexto específico. Amanhã saberão quem vai jogar".

Estratégia especial para travar Pizzi? "É evidente que a estratégia que temos para o jogo tem a ver com o que mais treinamos, que não tem nada a ver com o adversário. Mas depois há uma estratégia para este jogo específico, que tem a ver com as suas forças, com a sua dinâmica. Foi isso que preparámos, mas não vou revelar as nossas preferências. As duas equipas têm bons jogadores".