Em Itália apontam acordo entre Bruno Fernandes e o United: eis o ponto de situação

Jornalista da Gazzetta dello Sport adiantou que o clube de Manchester já havia chegado a acordo com o jogador, mas o processo ainda não se encontra em fase tão avançada.

O futuro de Bruno Fernandes adquiriu destaque renovado na imprensa internacional esta terça-feira, à conta da informação adiantada por Nicolò Schira, jornalista da Gazzetta dello Sport, que deu conta da existência de um acordo entre o jogador e o Manchester United.

No Twitter, Schira refere que "falta acordar o negócio" com o Sporting e a imprensa britânica fez grande eco da publicação do jornalista, com o The Express a referir que os "red devils" bateram a concorrência de Tottenham e Liverpool pelo médio do Sporting.

Contudom, ao que O JOGO apurou, as conversações ainda não chegaram a um ponto tão adiantado. O diálogo entre o empresário Miguel Pinho e os clubes - Sporting e United - assenta sobre a formalização de uma proposta e não sobre um suposto acordo estabelecido pelos ingleses com Bruno Fernandes.

Recorde-se que Frederico Varandas, presidente do Sporting, admitiu que vê a possível saída do internacional português como "a venda mais cara do Sporting", superando a de João Mário para o Inter, que ficou fechada por 40 milhões de euros.