Dias da Cunha aborda Gelson e atira: "O Sporting vai perder frente ao FC Porto"

Antigo presidente leonino vê os dragões em condições de se sagrarem campeões esta época.

Dias da Cunha abordou esta quarta-feira a polémica expulsão de Gelson, que viu o cartão vermelho por acumulação de amarelos depois de tirar a camisola no jogo com o Moreirense, para deixar uma mensagem ao amigo Rúben Semedo, acusado de vários crimes e em prisão preventiva em Espanha. No entender do antigo presidente do Sporting, o cartão mostrado ao extremo devia ser retirado, permitindo a sua presença no clássico de sexta-feira.

"Tendo em conta a razão pela qual o Gelson despiu a camisola, em homenagem ao amigo, que está numa situação extremamente difícil, não devia ter sido expulso. Tendo em conta as razões, que aconteceu no final do jogo... É para tornar público o que sente pelo amigo. Merecia ser perdoado. Devia poder jogar frente ao FC Porto", afirmou Dias da Cunha, à margem do julgamento do caso que opõe Godinho Lopes a Bruno de Carvalho e outros dirigentes do Sporting, em que foi ouvido na qualidade de testemunha. Sobre o jogo com os dragões, o antigo líder verde e branco não deixou antever um desfecho feliz para o clube de Alvalade:

"Estou convencido de que o Sporting vai perder o jogo. São cinco pontos de vantagem do FC Porto e, tendo em conta aquilo que têm vindo a jogar, com essa vantagem confortável, acho que vão vencer o campeonato", finalizou.