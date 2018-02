Bruno de Carvalho volta a falar da AG, agora com reparos a Marta Soares

Presidente do Sporting voltou ao Facebook após a derrota da equipa de futebol no campo do Estoril

Alguns minutos depois da derrota do Sporting por 2-0 em casa do Estoril, Bruno de Carvalho voltou ao Facebook, mas o assunto dominante não foi o futebol.

O presidente do Sporting até começou por falar da "triste e frustrante derrota", mas seguiu depois, num longo texto, para um resumo à Assembleia Geral do Sporting, que se realizou este sábado, 3 de fevereiro.

Bruno de Carvalho lembra que vários pontos foram aprovados por unanimidade ou maioria e que os problemas terão começado com uma intervenção de Carlos Severino, adversário de Bruno de Carvalho nas eleições de 2013. "Carlos Severino começou aos gritos do lugar dele dizendo para mim: 'És um mentiroso. Queres ser dono do Clube compra-o. Andas a pagar almoços com o cartão do Sporting (nota: que não existe!)'. Perante isto, pedi ao Presidente da MAG para actuar em conformidade. Não o fez! Carlos Severino dirigiu-se à mesa onde estava a MAG e o CD, chamando nomes a todos, mandando membros do CD "baixar a bolinha" e oferecendo-lhes "porrada". Mais uma vez, foi pedido ao Presidente da MAG para agir correctamente e este apenas disse a Carlos Severino que se fosse sentar pois não estavam criadas condições para ele falar. Mesmo em democracia, um comportamento destes devia ter levado à explusão do associado da sala."

O líder dos leões deixa alguns reparos à Mesa da Assembleia Geral, presidida por Jaime Marta Soares, por não ter atuado perante algumas situações. "Um associado amigo de Rui Morgado, e que estava ao seu lado, começou a gravar com o telemóvel - facto que é proibido. Alertei a MAG e, outra vez, nada. Fiquei calado e perguntei à pessoa se estava a ficar bonito no filme, sempre na esperança de que a MAG actuasse. Não foi feito nada. Mesmo em democracia, quem não cumpre as regras deve ser expulso da AG"

Bruno de Carvalho lembra ainda que a direção retirou da discussão os pontos 6 e 7, relativos aos estatutos do clube, e que considera a Assembleia terminada e não suspensa. Sobre as tentativas de agressão a Pedro Madeira Rodrigues, diz que nada viu e reafirma que, esta 2ª feira, haverá uma reunião do direção, isto num dia que até tinha começado bem. "

Um dia que começou tão bonito com a conquista de mais 2 Títulos Europeus, acaba tão mal com esta derrota na Amoreira... Como eu disse no meu discurso público da AG: "Nunca consigo disfrutar" de nada! Mais uma noite sem conseguir dormir...