Bruno de Carvalho entrega pedido para Assembleia Geral Extraordinária e critica Marta Soares

Ex-presidente aponta baterias ao presidente da Mesa da Assembleia Geral

Bruno de Carvalho entrega, esta quarta-feira em Alvalade, o requerimento para a marcação de uma Assembleia Geral Extraordinária "que garanta que todas as candidaturas possam concorrer às eleições de 8 de setembro".

O ex-presidente, que quer ser candidato às eleições, fez o anúncio no Facebook e aproveitou para deixar várias críticas a Jaime Marta Soares, lembrando ainda a Assembleia que ditou a destituição do Conselho Diretivo, a 23 de junho. "Isto já ultrapassa os limites de tudo! Jaime Marta Soares fez uma AG ilegal dia 23 de Junho: não publicou a mesma no Jornal do Sporting como mandam os estatutos - só isto fere a AG de legalidade; Não tinha legitimidade para a marcar; Não mostrou as assinaturas. Não cumpriu a regra estatutária da presença de 750 votos dos mil recolhidos; Não deixou as pessoas visadas defenderem-se... Agora vem falar de 30 dias e de depósitos de dinheiro e de locais que podem não estar disponíveis. Jaime Marta Soares vai ter de marcar esta AG se essa for a vontade dos associados, em tempo útil, pagando a mesma e assegurando os serviços, como na AG de dia 23."

Recorde-se que Bruno de Carvalho e Carlos Vieira, por estarem suspensos, não poderão formalizar as candidaturas para as eleições no Sporting.