Brekalo é tiro que custa ouro: extremo pode significar recorde no Sporting

Em parceria com o Manchester City, leões negoceiam o promissor extremo croata, que pode bater os 12 milhões de euros pagos por Bas Dost.

O extremo que nos próximos dias vai chegar ao Sporting será, muito provavelmente, a contratação mais cara da história do clube e O JOGO sabe quem é o eleito que os leões estão a negociar, em articulação com o Manchester City: trata-se de Josip Brekalo, jogador do Wolfsburgo e figura maior da Cróacia no recente Europeu de sub-21 disputado em Itália - já é internacional A. Encarado como atleta de eleição, de vasto potencial - pretendido, aliás, pelo arquirrival Benfica e com mercado em Itália -, o dianteiro de 21 anos pode suplantar os 12 milhões de euros que a SAD pagou em 2016 justamente ao Wolfsburgo, com quem Brekalo tem contrato até 2023.

Em 2016, o Sporting investiu forte para ter um goleador de craveira e agora tenta garantir o atacante que partiu a loiça no Europeu de sub-21, para a integrar no plantel ainda a tempo da apresentação

Este processo tem a particularidade de se poder concretizar em estreita consonância com o Manchester City e foi precisamente isso que levou Frederico Varandas e Hugo Viana, presidente e diretor desportivo dos leões, respetivamente, a deslocaram-se ontem à cidade do campeão inglês, aproveitando ainda para resolver definitivamente a venda de Félix Correia, por 7 milhões de euros. A operação pelo jovem extremo de 18 anos fixou os citizens como parceiros do Sporting noutros negócios e, a confirmar-se o ingresso de Brekalo, os citizens podem reservar uma percentagem numa futura venda ou direito de preferência a curto/médio prazo.

Certo é que Varandas, além de reforçar o plantel de Keizer, quer dar uma enorme prenda aos adeptos. Espera-se que o Brekalo possa ser integrado no plantel na entrada para a última semana do mês, sempre a tempo do jogo de apresentação, dia 28, em Alvalade, frente aos espanhós do Valência. Neste momento, e ao que o nosso jornal conseguiu apurar, os verdes e brancos encontram-se deveras empenhados na mesa de negociações, afigurando-se possível que a operação fique concretizada durante as próximas horas. Brekalo pode significar recorde.