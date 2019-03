Bernard em cima da mesa no negócio Gelson entre Sporting e Atlético

Médio internacional ganês que concluiu a formação e deu os primeiros passos no futebol profissional em Guimarães pode vir a ser o denominador comum de uma equação com parcela por apurar: a maquia a pagar.

O nome de Bernard Mensah foi lançado para cima da mesa, agradou e pode vir a ser um dos fatores predominantes no sentido de que seja alcançada uma plataforma de entendimento no diferendo que separa Sporting e Atlético de Madrid pela transferência de Gelson Martins para a equipa comandada por Simeone. O JOGO apurou que, face ao rendimento do ex-leão, que rescindiu alegando justa causa, ao serviço do Mónaco e ao crescente interesse do emblema de Leonardo Jardim em contratá-lo em definitivo, os colchoneros estão dispostos a incluir Bernard Mensah nas negociações por um acordo por Gelson, abatendo à verba remanescente a ser paga, por forma a impedir que o processo avance nos tribunais. Essa possibilidade não foi mal recebida em Alvalade e está aberta uma via de entendimento entre Atlético de Madrid e Sporting no diferendo que os separa por Gelson.

Bernard, é bom lembrar, já jogou em Portugal. Chegou em 2012/13 para os juniores do Vitória de Guimarães e na época seguinte disputou 26 jogos pela equipa B vimaranense, marcando nove golos, afirmando-se no plantel principal em 2014/15, sob o comando de Rui Vitória. Seria contratado pelo Atlético de Madrid no defeso de 2015, por seis milhões de euros, mas nunca representaria os colchoneros, sucedendo-se os empréstimos: ao Getafe, primeiro, de volta a Guimarães e depois para a Turquia (ao Kasimpasa, na época passada, e atualmente ao Kayserispor). Fez 31 jogos na época passada, marcando cinco golos, e leva 26 partidas nesta campanha, com quatro tiros certeiros.

O médio de 24 anos, internacional pelo Gana em quatro ocasiões, é um médio completo de 1,80 m e tem contrato com o Atlético de Madrid válido até 2021. Pode, dadas as circunstâncias, passar a ser leão a partir do próximo verão. Assim se consume o acordo.