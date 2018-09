Artur Torres Pereira faz balanço e destaca três reforços: "Temos equipa para sermos campeões"

Líder da Comissão de Gestão do Sporting fez um balanço do trabalho desenvolvido a dois dias das eleições.

Artur Torres Pereira, líder da Comissão de Gestão do Sporting, fez um balanço do trabalho desenvolvido a dois dias das eleições para a presidência do clube leonino.

"Passámos uma situação complexa, pesada, delicada e geradora de conflitos para a qual mobilizámos todas as nossas energias. Natural que a prioridade fosse a reconstrução do ambiente em torno de uma equipa competitiva e candidata. Tudo foi feito para garantir o mais cedo possível a estabilidade e a tranquilidade para colocar cobro à situação que se verificava. Como fruto do entusiasmo e do otimismo do Sousa Cintra, um homem com vida estabilizada que passa os dias inteiros dedicado ao clube do coração, trouxemos José Peseiro, três dos principais atletas que tinham rescindido contratos e aquisições de jogadores com contenção de custos, porque não há muito dinheiro", afirmou, em entrevista ao canal do clube. "Deixamos um bom elan para a próxima direção", vincou.

"Gudelj, Diaby e Sturaro são mais-valias e vão mostrar o que valem quando estiverem devidamente integrados. Temos equipa para sermos campeões nacionais. Não sei o clube está melhor do que antes da nossa chegada, mas pior não está seguramente. Tanto as equipas de futebol como as das modalidades estão prontas para continuar a dar alegrias aos sportinguistas", continuou Artur Torres Pereira.

"Deixámos entrar ar fresco. O clube viveu um clima asfixiante de tensão. Quando cheguei impressionou-me a forma como os funcionários olhavam uns para os outros. O ambiente está mais confortável para todos. A campanha gerou alguma tensão natural, mas vivemos um clima de esperança na mudança depois do final do ato eleitoral. Tem de existir uma reestruturação profunda de todos os setores do clube, da Academia ao marketing. Estamos convictos que a direção que entrar tem condições para isso", encerrou.