Inter já comunicou preço de João Mário ao Sporting

Os dois clubes já abordaram eventual saída em definitivo de João Mário no final da presente época.

O Sporting já sabe quanto é que o Inter de Milão pretende para negociar a título definitivo a saída de João Mário no próximo defeso.

Segundo O JOGO apurou, depois de contactos entre as partes, os responsáveis do emblema de Milão fizeram saber que pretendem 10 milhões de euros para transferir o internacional português, que termina contrato com os "nerazzurri" em junho de 2022.

Como oportunamente o nosso jornal deu conta, o presidente Frederico Varandas, em concordância com os restantes elementos da estrutura do futebol profissional, em concreto o treinador Rúben Amorim, já decidiram que manter João Mário no elenco da próxima temporada é um objetivo a alcançar, mesmo sabendo das inúmeras dificuldades financeiras que a operação implica. Mas os leões estão cientes e confiantes que podem contornar as mesmas, até porque têm do seu lado a vontade do jogador, que vê a permanência no clube com bons olhos, ainda que a componente financeira tenha de ser ultrapassada, nomeadamente no que ao vencimento do atleta diz respeito.

Se os 10 milhões de euros pedidos pelo Inter de Milão não assustam à primeira vista, até porque podem ser admitidos em Alvalade desde que os mesmos sejam parcelados no tempo, o vencimento do atual camisola 17 vai muito além do que é o teto salarial definido pela SAD verde e branca. É que João Mário representa em termos de ordenado, atualmente, 2,7 milhões de euros livres de impostos, sendo que os leões suportam apenas um milhão de euros desse montante, o qual está muito próximo, independentemente de outros prémios de desempenho existentes no âmbito da política salarial do clube, do limite que é pago aos atletas mais cotados do plantel.